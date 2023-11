Les Mercredis Canon 22, rue de l’Hôtel de ville Arles, 8 novembre 2023, Arles.

Arles,Bouches-du-Rhône

Le principe : achète une bouteille de vin chez un de nos partenaire caviste arlésien ci-dessous et viens la boire au Camargue Social Club !.

2023-11-08 18:00:00 fin : 2024-03-27 . EUR.

22, rue de l’Hôtel de ville Camargue Social Club

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Here’s how it works: buy a bottle of wine from one of our partner wine merchants in Arles and come and drink it at the Camargue Social Club!

Así es como funciona: compre una botella de vino en una de nuestras bodegas asociadas de Arles y venga a bebérsela al Camargue Social Club

Das Prinzip: Kaufen Sie eine Flasche Wein bei einem unserer unten aufgeführten Partner-Weinhändler in Arles und kommen Sie zum Camargue Social Club, um sie zu trinken!

