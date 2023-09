Semaine gourmande : gourmandises chocolatées 22 Rue de la poste Le Chambon-sur-Lignon, 28 octobre 2023, Le Chambon-sur-Lignon.

Le Chambon-sur-Lignon,Haute-Loire

Au café de la Gare et à la pâtisserie, Cécile et Olivier vous proposent une dégustation de chocolats autour d’un café..

2023-10-28 15:30:00 fin : 2023-10-28 17:30:00. EUR.

22 Rue de la poste Café de la gare

Le Chambon-sur-Lignon 43400 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



At the café de la Gare and the patisserie, Cécile and Olivier invite you to sample their chocolates over a cup of coffee.

En el café de la Gare y la pastelería, Cécile y Olivier le invitan a degustar sus chocolates mientras toma un café.

Im Café de la Gare und in der Pâtisserie bieten Ihnen Cécile und Olivier eine Schokoladenverkostung bei einem Kaffee an.

