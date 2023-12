Vos fêtes de fin d’année avec le Vue mer by Westotel 22 rue de la plage Le pouliguen Catégories d’Évènement: Le pouliguen

Loire-Atlantique Vos fêtes de fin d’année avec le Vue mer by Westotel 22 rue de la plage Le pouliguen, 20 décembre 2023, Le pouliguen. Vos fêtes de fin d’année avec le Vue mer by Westotel 20 décembre 2023 – 7 janvier 2024 22 rue de la plage Menu adulte: 42 Découvrez le menu spécialement préparé par Vu Mer by Westotel pour célébrer les fêtes de fin d’année. Restaurant fermé le 24/25/1er/7 janvier au soir, mais ouvert le midi.

Restaurant fermé toute la journée du 26 déc. 2023 et du 2 janvier 2024. 22 rue de la plage Face à la jetée devant le restaurant « Vue Mer » 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 42 31 20 »}, {« type »: « email », « value »: « restaurant@vue-mer-by-westotel.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.vue-mer-by-westotel.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/vos-fetes-de-fin-d-annee-avec-le-vue-mer-by-westotel-le-pouliguen.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-20T09:00:00+01:00 – 2023-12-20T19:00:00+01:00

2024-01-07T09:00:00+01:00 – 2024-01-07T19:00:00+01:00 LOISIRS Y|VUEMERBYWESTOTEL|VOSFETESDEFINDANNEEAVECLEVUEME Détails Catégories d’Évènement: Le pouliguen, Loire-Atlantique Autres Lieu 22 rue de la plage Adresse Face à la jetée devant le restaurant "Vue Mer" 44510 Le pouliguen Ville Le pouliguen Departement Loire-Atlantique Lieu Ville 22 rue de la plage Le pouliguen latitude longitude 47.27379;-2.42439

22 rue de la plage Le pouliguen Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-pouliguen/