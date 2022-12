Vos fêtes de fin d’année avec le Vue mer by Westotel 22 rue de la plage Le pouliguen Catégories d’évènement: Le pouliguen

Vos fêtes de fin d’année avec le Vue mer by Westotel 22 rue de la plage, 31 décembre 2022, Le pouliguen. Vos fêtes de fin d’année avec le Vue mer by Westotel Samedi 31 décembre, 09h00 22 rue de la plage

Menu adulte: 89

Et si vous célébriez le réveillon de la Saint-Sylvestre au restaurant Vue Mer by Westotel, face à l’océan ? Découvrez notre menu Saint-Sylvestre pour le dîner du 31 décembre, un repas concocté par… 22 rue de la plage Face à la jetée devant le restaurant « Vue Mer » 44510 Le pouliguen Le pouliguen Loire-Atlantique Pays de la Loire Et si vous célébriez le réveillon de la Saint-Sylvestre au restaurant Vue Mer by Westotel, face à l’océan ? Découvrez notre menu Saint-Sylvestre pour le dîner du 31 décembre, un repas concocté par notre Chef spécialement pour l’occasion. Menu : Mise en bouche :

Ormeau poêlé à l’orange douce sur son lit de chicon Entrée :

Foie gras de canard au Coteaux du Layon et chutney de poire à la cannelle Plats chauds :

Filet de turbo rôti au Crémant de Loire

et méli-mélo de légumes d’antan

et

Ris de veau en croûte briochée

sur son lit de jeune pousse d’épinards

au pignons de pins et jus réduit au Porto Fromages :

Aumonière de Saint-Maure au piment d’espelette Dessert :

Rotonde de mousse de gianduja et à la vanille Bourbon

Noisettes filantes caramélisées À réserver au plut tôt au 02 40 42 31 20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-31T09:00:00+01:00

2022-12-31T19:00:00+01:00

