Pierres en lumières à Langrune-sur-Mer 22 rue de la mairie – devant l’église, 13 mai 2023, Langrune-sur-Mer.

Concert de la chorale de Ouistreham

Mise en valeur de l’église par un éclairage extérieur sur l’entrée et sur la porte coté nord (graffitis anciens et cadran solaire)

Mise en lumières des points singuliers dans l’église avec des projecteurs et des bougies leds:

o Copie du tableau la vierge à l’enfant

o La Chair

o Sculptures insolites

o Vitraux

o Saint Hélidore

Présentation historique de l’église..

2023-05-13 à 20:30:00 ; fin : 2023-05-13 22:00:00. .

22 rue de la mairie – devant l’église

Langrune-sur-Mer 14830 Calvados Normandie



Concert of the Ouistreham choir

Enhancement of the church with exterior lighting on the entrance and on the north side door (old graffiti and sundial)

Lighting of the singular points in the church with projectors and LED candles:

o Copy of the painting the Virgin and Child

o The Flesh

o Unusual sculptures

o Stained glass windows

o Saint Helidore

Historical presentation of the church.

Concierto del coro de Ouistreham

Mejora de la iglesia con iluminación exterior en la entrada y en la puerta lateral norte (antiguos graffitis y reloj de sol)

Iluminación de los puntos singulares de la iglesia con proyectores y velas LED:

o Copia del cuadro Virgen con el Niño

o La Carne

o Esculturas insólitas

o Vidrieras

o San Helidoro

Presentación histórica de la iglesia.

Konzert des Chors von Ouistreham

Aufwertung der Kirche durch Außenbeleuchtung am Eingang und an der Tür auf der Nordseite (alte Graffiti und Sonnenuhr)

Beleuchtung von einzigartigen Punkten in der Kirche mit Scheinwerfern und LED-Kerzen:

o Kopie des Gemäldes Jungfrau mit Kind

o Das Fleisch

o Ungewöhnliche Skulpturen

o Glasmalerei

o Der Heilige Helidor

Historische Darstellung der Kirche.

