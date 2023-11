Atelier science, art et nature 22 Rue de la Forêt Chambon-la-Forêt, 22 novembre 2023, Chambon-la-Forêt.

Chambon-la-Forêt,Loiret

À partir de récolte de végétaux en forêt, observation sous un angle artistique, et initiation à la vidéo microscopique.

2023-11-22 fin : 2023-11-22 17:00:00. EUR.

22 Rue de la Forêt

Chambon-la-Forêt 45340 Loiret Centre-Val de Loire



Based on plant harvesting in the forest, observation from an artistic angle, and an introduction to microscopic video

Basado en la recolección de plantas en el bosque, la observación desde un ángulo artístico y una introducción al vídeo microscópico

Ausgehend vom Sammeln von Pflanzen im Wald, Beobachtung aus einem künstlerischen Blickwinkel und Einführung in die mikroskopische Videotechnik

Mise à jour le 2023-11-14 par OT GRAND PITHIVERAIS