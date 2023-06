Minigolf du Camping de l’Aigrette 22 rue de la Fontaine Aubier Attichy, 1 juillet 2023, Attichy.

Attichy,Oise

Vous souhaitez vous détendre et vous mettre au vert, le minigolf du Camping de l’Aigrette vous propose un parcours bien arboré avec des obstacles de différents niveaux..

22 rue de la Fontaine Aubier

Attichy 60350 Oise Hauts-de-France



If you want to relax and get into the green, the miniature golf course at Camping de l’Aigrette offers you a well treed course with obstacles of different levels.

Si quiere relajarse y entrar en materia, el minigolf del Camping de l’Aigrette ofrece un recorrido bien arbolado con obstáculos de distintos niveles.

Wenn Sie sich entspannen und ins Grüne fahren möchten, bietet Ihnen der Minigolfplatz des Camping de l’Aigrette einen gut bepflanzten Parcours mit Hindernissen in verschiedenen Schwierigkeitsgraden.

