Championnat Européen de Korfball 22 Rue de la Creuse Saint-Jean-Bonnefonds, 24 novembre 2023, Saint-Jean-Bonnefonds.

Saint-Jean-Bonnefonds,Loire

3 jours de championnats pour le 1er tour de qualification

Équipes présentes : France, Ecosse, Pays de Galle, Serbie et Arménie..

2023-11-24 fin : 2023-11-26 . .

22 Rue de la Creuse Gymnase du Fay

Saint-Jean-Bonnefonds 42650 Loire Auvergne-Rhône-Alpes



3 days of championships for the 1st qualifying round

Teams present: France, Scotland, Wales, Serbia and Armenia.

3 días de campeonatos para la 1ª ronda de clasificación

Equipos presentes : Francia, Escocia, Gales, Serbia y Armenia.

3 Tage Meisterschaften für die 1. Qualifikationsrunde

Anwesende Mannschaften: Frankreich, Schottland, Wales, Serbien und Armenien.

Mise à jour le 2023-09-19 par Saint-Etienne Tourisme et Congrès