Atelier « les ba-ba de la couture » parlons technique 22 Rue de la Civadière Ussel, mercredi 31 janvier 2024.

Ussel Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-31 14:00:00

fin : 2024-01-31 16:00:00

Si vous avez déjà un peu fait des recherches sur la couture, vous avez dû tomber sur des mots incompréhensibles et barbares ! Pas de panique, ça n’est que de la couture ! Claire vous explique les termes utiles et importants pour bien commencer la couture.

Atelier animé par l’association « Le Sur Mesure »

22 Rue de la Civadière

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



