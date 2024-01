Atelier à 4 mains Fabrication d’un serre-livres 22 Rue de la Civadière Ussel, mercredi 17 janvier 2024.

Ussel Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-17 14:00:00

fin : 2024-01-17 16:00:00

Une idée sympathique pour maintenir les livres de votre bout de chou bien rangés et décorer sa chambre ! Cet accessoire trouvera sa place sur l’étagère de bibliothèque ou sur le bureau de la chambre de votre enfant.

Pour les enfants à partir de 6 ans et leurs parents

Une idée sympathique pour maintenir les livres de votre bout de chou bien rangés et décorer sa chambre ! Cet accessoire trouvera sa place sur l’étagère de bibliothèque ou sur le bureau de la chambre de votre enfant.

Pour les enfants à partir de 6 ans et leurs parents

EUR.

22 Rue de la Civadière

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par Office de Tourisme de Haute Corrèze