Atelier jeux numériques Code Names 22 Rue de la Civadière Ussel, mercredi 10 janvier 2024.

Ussel Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-10 14:00:00

fin : 2024-01-10 16:00:00

« Code Names » est un jeu d’expression et d’association d’idées. Drôle, facile à comprendre et à jouer, et accessible à tous. Venez découvrir, en famille ou entre amis, ce jeu d’ambiance qui ravira les amateurs de jeux de mots.

Tout public

« Code Names » est un jeu d’expression et d’association d’idées. Drôle, facile à comprendre et à jouer, et accessible à tous. Venez découvrir, en famille ou entre amis, ce jeu d’ambiance qui ravira les amateurs de jeux de mots.

Tout public

EUR.

22 Rue de la Civadière

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par Corrèze Tourisme