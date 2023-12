Atelier « Jeux m’amuse en famille » 22 Rue de la Civadière Ussel, 6 décembre 2023 14:00, Ussel.

Ussel,Corrèze

L’EVS de la Civadière vous propose un atelier « jeux m’amuse en famille ».

Enfants à partir de 6 ans et accompagnés d’un parent.

22 Rue de la Civadière

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



EVS de la Civadière offers a « jeux m?amuse en famille » workshop.

Children aged 6 and over, accompanied by a parent

El SVE de la Civadière propone un taller « lúdico en familia ».

Niños a partir de 6 años acompañados de uno de sus padres

Die EVS de la Civadière bietet Ihnen einen Workshop « jeux m?amuse en famille » an.

Kinder ab 6 Jahren und in Begleitung eines Elternteils

