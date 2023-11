Le laboratoire des P’tits inventeurs 22 Rue de la Civadière Ussel, 22 novembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Ces ateliers sont des moments de découverte scientifique et technique alliant réalisations techniques, mini – expériences, découvertes, jeux…

Pour les enfants à partir de 6 ans et leurs parents, sur inscriptions obligatoires.

2023-11-22 16:00:00

22 Rue de la Civadière

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



These workshops are an opportunity for scientific and technical discovery, combining technical achievements, mini? experiments, discoveries, games?

For children aged 6 and over and their parents, registration required

Estos talleres son una oportunidad para el descubrimiento científico y técnico, combinando logros técnicos, miniexperimentos, descubrimientos y juegos

Para niños a partir de 6 años y sus padres, inscripción obligatoria

Diese Workshops sind Momente der wissenschaftlichen und technischen Entdeckung, die technische Realisierungen, Mini-Experimente, Entdeckungen und Spiele miteinander verbinden

Für Kinder ab 6 Jahren und ihre Eltern, Anmeldung erforderlich

Mise à jour le 2023-11-08 par Office de Tourisme de Haute Corrèze