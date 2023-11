Journée découverte du numérique 22 Rue de la Civadière Ussel, 17 novembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

Un évènement inédit et gratuit organisé par le Département pour cultiver son appétit pour le numérique !

C’est dans ce contexte que la MIC a été créée pour en faire un rendez-vous annuel fédérateur, sur le thème du numérique. Cet évènement visera également à faire connaître et valoriser les savoir-faire et les innovations digitales ainsi que rappeler les missions numériques du Conseil Départemental.

En parallèle des activités à Marbot, onze structures de médiation numérique proposeront des ateliers variés sur l’ensemble du département à destination du grand public. Les sujets abordés incluent la sobriété numérique, la détection des arnaques en ligne, la deuxième vie des anciens ordinateurs, la réalité virtuelle, la sécurité des mots de passe, et bien d’autres..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 17:00:00. EUR.

22 Rue de la Civadière

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



A new, free event organized by the Département to whet its appetite for digital technology!

It’s against this backdrop that the MIC was created as an annual gathering on the theme of digital technology. The event will also showcase and promote digital know-how and innovations, and serve as a reminder of the Conseil Départemental?s digital missions.

Alongside the activities at Marbot, eleven digital mediation structures will be offering a variety of workshops throughout the département, aimed at the general public. Topics covered include digital sobriety, detecting online scams, the second life of old computers, virtual reality, password security, and much more.

Un nuevo evento gratuito organizado por el Departamento para abrir el apetito por la tecnología digital

En este contexto se creó el MIC, un encuentro anual sobre el tema de las tecnologías digitales. Este evento tiene también por objeto mostrar y promover las competencias e innovaciones digitales, así como recordar las misiones digitales del Conseil Départemental.

Paralelamente a las actividades de Marbot, once estructuras de mediación digital ofrecerán diversos talleres en todo el departamento, dirigidos al público en general. Se tratarán temas como la sobriedad digital, la detección de las estafas en línea, la segunda vida de los ordenadores viejos, la realidad virtual, la seguridad de las contraseñas y muchos más.

Ein neuartiges, kostenloses Event, das vom Département organisiert wird, um den Appetit auf die digitale Welt zu wecken!

In diesem Zusammenhang wurde die MIC ins Leben gerufen, um ein jährliches Treffen zum Thema Digitalisierung zu veranstalten. Diese Veranstaltung soll auch dazu dienen, das Know-how und die digitalen Innovationen bekannt zu machen und aufzuwerten sowie die digitalen Aufgaben des Conseil Départemental in Erinnerung zu rufen.

Parallel zu den Aktivitäten in Marbot werden elf Strukturen zur digitalen Vermittlung im gesamten Departement verschiedene Workshops für die breite Öffentlichkeit anbieten. Zu den Themen gehören u. a. digitale Nüchternheit, Erkennung von Online-Betrug, das zweite Leben alter Computer, virtuelle Realität und Passwortsicherheit.

