Atelier à 4 mains Windows color 22 Rue de la Civadière Ussel, 15 novembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

L’EVS de la Civadière vous invite à un atelier à 4 mains « windows color ».

Gratuit, enfants à partir de 6 ans accompagnés de leurs parents.

2023-11-15 fin : 2023-11-15 16:00:00. EUR.

22 Rue de la Civadière

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



EVS de la Civadière invites you to a 4-hand « windows color » workshop.

Free for children aged 6 and over, accompanied by their parents

El SVE de la Civadière le invita a un taller de « ventanas de colores » a 4 manos.

Gratuito para niños a partir de 6 años acompañados de sus padres

Die EVS de la Civadière lädt Sie zu einem vierhändigen Workshop « windows color » ein.

Kostenlos, Kinder ab 6 Jahren in Begleitung ihrer Eltern

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme de Haute Corrèze