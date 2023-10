Atelier loisirs créatifs décorations de Noël Chantilly 22 Rue de la Civadière Ussel, 2 novembre 2023, Ussel.

Ussel,Corrèze

L’association « Le Sur Mesure » vous propose un atelier loisirs créatifs sur le thème : « décorations de Noël Chantilly ».

De 13h30 à 15h30, à l’atelier Le Sur Mesure

Gratuit sur inscriptions obligatoires.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 15:30:00. .

22 Rue de la Civadière

Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The « Le Sur Mesure » association is offering a craft workshop on the theme of « Chantilly Christmas decorations ».

From 1.30 pm to 3.30 pm, at Le Sur Mesure workshop

Free, registration required

La asociación « Le Sur Mesure » organiza un taller de manualidades sobre el tema « Adornos navideños de Chantilly ».

De 13.30 a 15.30 h, en el taller « Le Sur Mesure

Gratuito, previa inscripción

Der Verein « Le Sur Mesure » bietet Ihnen einen Workshop für kreative Freizeitgestaltung zum Thema: « Weihnachtsdekorationen Chantilly ».

Von 13:30 bis 15:30 Uhr, im Atelier « Le Sur Mesure »

Kostenlos bei obligatorischer Einschreibung

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze