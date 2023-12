Cet évènement est passé DÉDICACE DU LIVRE DE JEAN-YVES KATZ 22 Rue Cardinal de Fleury Lodève Catégories d’Évènement: Hérault

Début : 2023-12-23 11:00:00

fin : 2023-12-23 13:00:00 Venez rencontrer Jean-Yves Katz à La Méridienne des Sens à Lodève, pour la dédicace de son livre “Illibertés recueil en 3 actes” Poésies éditions de L’Harmattan. La dédicace sera suivie d’une dégustation..

Venez rencontrer Jean-Yves Katz à La Méridienne des Sens à Lodève, pour la dédicace de son livre “Illibertés recueil en 3 actes” Poésies éditions de L’Harmattan. La dédicace sera suivie d’une dégustation.

22 Rue Cardinal de Fleury

Lodève 34700 Hérault Occitanie

