SOIRÉE ART ET VIN, AVEC EVE FOUQUET, ARTISTE ARTHÉRAPEUTE 22 Rue Cardinal de Fleury Lodève, 13 octobre 2023, Lodève.

Lodève,Hérault

Rencontre avec Eve Fouquet, artiste peintre plasticienne arthérapeute, pour une soirée qui s’articulera en trois parties : une dégustation d’un vin choisi par l’invité avec ses amuses bouches, le moment de l’invité, et autour de la table un plat et une petite douceur concoctés par votre caviste..

2023-10-13 18:00:00 fin : 2023-10-13 22:00:00. EUR.

22 Rue Cardinal de Fleury

Lodève 34700 Hérault Occitanie



Meet Eve Fouquet, arthérapeute painter, for an evening in three parts: a tasting of a wine chosen by the guest with appetizers, the guest?s moment, and around the table a dish and a sweet concocted by your caviste.

Reúnase con Eve Fouquet, artista plástica y arthérapeute, para una velada dividida en tres partes: la degustación de un vino elegido por el invitado con aperitivos, el momento del invitado y, alrededor de la mesa, un plato y un dulce elaborados por su vinatero.

Treffen Sie Eve Fouquet, eine bildende Künstlerin und Arthotherapeutin, für einen Abend, der sich in drei Teile gliedert: eine Weinprobe mit einem vom Gast ausgewählten Wein und seinen Amuse Bouches, der Moment des Gastes und am Tisch ein Gericht und eine kleine Süßigkeit, die von Ihrem Weinhändler zusammengestellt wurden.

