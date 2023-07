VISITE FLASH – L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LA-COUTURE 22 Rue Berthelot Le Mans Catégories d’Évènement: Le Mans

Sarthe VISITE FLASH – L’ÉGLISE NOTRE-DAME-DE-LA-COUTURE 22 Rue Berthelot Le Mans, 18 juillet 2023, Le Mans. Le Mans,Sarthe .

2023-07-18 fin : 2023-07-18 . EUR.

22 Rue Berthelot Parvis de l’église de la Couture

Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire

Mise à jour le 2023-07-13 par eSPRIT Pays de la Loire Détails Catégories d’Évènement: Le Mans, Sarthe Autres Lieu 22 Rue Berthelot Adresse 22 Rue Berthelot Parvis de l'église de la Couture Ville Le Mans Departement Sarthe Lieu Ville 22 Rue Berthelot Le Mans

22 Rue Berthelot Le Mans Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le mans/