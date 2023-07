Initiation à la peinture chinoise florale 22 Rue Anne de Bretagne Langeais, 22 juillet 2023, Langeais.

Langeais,Indre-et-Loire

Initiation à la peinture chinoise florale les samedis 22 juillet et 12 août.

Aucun pré-requis

Matériel fourni.

2023-07-22 fin : 2023-07-22 12:00:00. 50 EUR.

22 Rue Anne de Bretagne

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Introduction to Chinese floral painting on Saturdays, July 22 and August 12.

No pre-requisites

Materials supplied

Introducción a la pintura floral china los sábados 22 de julio y 12 de agosto.

Sin requisitos previos

Materiales proporcionados

Einführung in die chinesische Blumenmalerei samstags am 22. Juli und 12. August.

Keine Vorkenntnisse erforderlich

Material wird bereitgestellt

Mise à jour le 2023-07-07 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE