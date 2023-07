Vide Grenier 22 Rue Anne de Bretagne Langeais, 16 juillet 2023, Langeais.

Langeais,Indre-et-Loire

Oanh et Marianne vous invitent à un vide grenier, le 16 juillet !.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 18:00:00. EUR.

22 Rue Anne de Bretagne

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Oanh and Marianne invite you to a garage sale on July 16!

Oanh y Marianne te invitan a una venta de garaje el 16 de julio

Oanh und Marianne laden Sie am 16. Juli zu einem Flohmarkt ein!

Mise à jour le 2023-07-07 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE