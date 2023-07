Cours de peinture acrylique 22 Rue Anne de Bretagne Langeais, 15 juillet 2023, Langeais.

Langeais,Indre-et-Loire

Profitez de l’été pour venir vous initier à la peinture acrylique.

Cours hebdomadaires tous les mardis pour parcourir différentes thématiques..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 12:00:00. 30 EUR.

22 Rue Anne de Bretagne

Langeais 37130 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Take advantage of summer to learn acrylic painting.

Weekly classes every Tuesday to explore different themes.

Aprovecha el verano para venir a probar suerte con la pintura acrílica.

Clases semanales todos los martes para explorar diferentes temas.

Nutzen Sie den Sommer, um sich in die Acrylmalerei einführen zu lassen.

Wöchentliche Kurse jeden Dienstag, um verschiedene Themen zu durchlaufen.

Mise à jour le 2023-07-07 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE