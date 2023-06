Théâtre « Didon – J’ai mes propres flammes » 22 Rue Aliénor d’Aquitaine Lignac, 10 juin 2023, Lignac.

Lignac,Indre

La Compagnie Brutaflor nous propose de jouer une pièce courte issue de « Les Héroïdes », que vous avez pu voir à Equinoxe en janvier..

Samedi 2023-06-10 à 17:00:00 ; fin : 2023-06-10 . .

22 Rue Aliénor d’Aquitaine

Lignac 36370 Indre Centre-Val de Loire



Compagnie Brutaflor presents a short play from « Les Héroïdes », which you saw at Equinoxe in January.

La Compagnie Brutaflor nos ha invitado a representar una obra corta de « Les Héroïdes », que usted vio en Equinoxe en enero.

Die Compagnie Brutaflor schlägt uns vor, ein kurzes Stück aus « Les Héroïdes » zu spielen, das Sie im Januar im Equinoxe sehen konnten.

