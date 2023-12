Théâtre « Tiercé Gagnant » par La Troupe de Sganerelle 22 rue 19 Mars 1962 Baraize, 21 janvier 2024, Baraize.

Baraize Indre

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-21 14:00:00

fin : 2024-01-21

Théâtre : « Tiercé Gagnant » de John Chapman à Baraize.

L’ Association Les Genêts d’Or vous présente « Tiercé Gagnant », une comédie de John Chapman.

» Henri de la Haie, colonel en retraite, et sa femme Isabelle sont les nouveaux propriétaires d’un hôtel situé tout près du champ de course de Chantilly.

Laure, sœur du colonel, et Anna, la bonne maladroite, les accompagnent dans cette aventure.

Leurs premiers clients, Frédérique Rapon, une fausse propriétaire-éleveur,accompagnée du majordome Ange Pitou, épaulés par Antoine, dit « Tony la Frime », doivent remplacer la favorite du tiercé par une vieille jument tocarde qui lui ressemble, et empocher le pactole. Mais des maladresses, des quiproquos et autres personnages loufoques : Julien le secrétaire, Diana le jockey et la maréchaussée, vont venir perturber leur arnaque…

22 rue 19 Mars 1962

Baraize 36270 Indre Centre-Val de Loire



