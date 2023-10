Dégustation de vins régionaux 22 Route du Tourmalet Esterre, 5 janvier 2024, Esterre.

Esterre,Hautes-Pyrénées

Nous organisons une dégustation de vins régionaux en présence des vignerons. Les appellations présentées seront : AOC Saint-Mont, AOC Madiran, AOC Pacherenc-du-Vic-Bilh et AOC Jurançon..

2024-01-05 15:00:00 fin : 2024-01-05 19:00:00. EUR.

22 Route du Tourmalet Cave Cazaux

Esterre 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



We’re organizing a tasting of regional wines in the presence of the winemakers. The appellations presented will be : AOC Saint-Mont, AOC Madiran, AOC Pacherenc-du-Vic-Bilh and AOC Jurançon.

Organizamos una degustación de vinos regionales en presencia de los viticultores. Las denominaciones presentadas serán : AOC Saint-Mont, AOC Madiran, AOC Pacherenc-du-Vic-Bilh y AOC Jurançon.

Wir organisieren eine Verkostung von regionalen Weinen in Anwesenheit der Winzer. Die vorgestellten Appellationen werden sein: AOC Saint-Mont, AOC Madiran, AOC Pacherenc-du-Vic-Bilh und AOC Jurançon.

Mise à jour le 2023-10-28 par Agence Touristique des vallées de Gavarnie|CDT65