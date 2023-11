La causerie des parents d’ados 22 Route du Martinet Salles, 28 novembre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Vous êtes parents d’un adolescent ? Venez échanger en petit groupe dans une ambiance conviviale..

2023-11-28 fin : 2023-11-28 20:15:00. EUR.

22 Route du Martinet

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Are you the parent of a teenager? Come and talk in a small, friendly group.

¿Es usted padre o madre de un adolescente? Venga a hablar en un pequeño grupo en un ambiente agradable.

Sind Sie Eltern eines Teenagers? Tauschen Sie sich in einer kleinen Gruppe in einer freundlichen Atmosphäre aus.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT Val de l’Eyre