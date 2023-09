Stage de théâtre 22 Route du Martinet Salles, 23 octobre 2023, Salles.

Salles,Gironde

Ce stage, encadré par une metteure en scène professionnelle, a pour objectif la création d’un spectacle unique et éphémère. Un stage est un temps resserré et intensif de pratique, où nous explorons en groupe le théâtre et ses multiples facettes : l’oral, le corporel, l’improvisation, le texte, la sonorisation, le geste, la concentration, la relaxation, les émotions, les personnages, l’écoute, l’espace et le temps… et bien d’autres exercices où imaginaire et précision doivent coexister.

Pour qui ?

Ce stage s’adresse aux adolescents du Val-de-l’Eyre.

Tranche d’âge : 10 -16 ans

Nombre de participants : entre 8 et 12 ados

Avec qui ?

Ce stage est encadré par Dounia Bouhajeb, metteure en scène professionnelle, co-directrice de la compagnie Le Rat Bleu à Mérignac (33)..

2023-10-23 fin : 2023-10-27 . EUR.

22 Route du Martinet

Salles 33770 Gironde Nouvelle-Aquitaine



This workshop, supervised by a professional director, aims to create a unique and ephemeral show. A workshop is a short, intensive period of practice, during which we explore theater and its many facets as a group: oral expression, body language, improvisation, text, sound, gesture, concentration, relaxation, emotions, characters, listening, space and time? and many other exercises where imagination and precision must coexist.

Who’s it for?

This workshop is aimed at teenagers from the Val-de-l?Eyre.

Age range: 10-16 years

Number of participants: between 8 and 12 teens

With whom?

This workshop is supervised by Dounia Bouhajeb, professional stage director and co-director of the Le Rat Bleu company in Mérignac (33).

El objetivo de este curso, supervisado por un director profesional, es crear un espectáculo único y efímero. Un taller es un periodo corto e intensivo de práctica en el que exploramos en grupo el teatro y sus múltiples facetas: la palabra hablada, el cuerpo, la improvisación, el texto, el sonido, el gesto, la concentración, la relajación, las emociones, los personajes, la escucha, el espacio y el tiempo… y muchos otros ejercicios en los que deben coexistir imaginación y precisión.

¿A quién va dirigido?

Este curso está dirigido a los adolescentes del Val-de-l’Eyre.

Edad: entre 10 y 16 años

Número de participantes: entre 8 y 12 adolescentes

¿Quién participará?

Este curso está dirigido por Dounia Bouhajeb, directora de escena profesional y codirectora de la compañía Le Rat Bleu de Mérignac (33).

Dieser Kurs wird von einer professionellen Regisseurin geleitet und hat zum Ziel, eine einzigartige und kurzlebige Aufführung zu kreieren. Ein Praktikum ist eine kurze und intensive Zeit der Praxis, in der wir in einer Gruppe das Theater und seine zahlreichen Facetten erforschen: Sprechen, Körpersprache, Improvisation, Text, Ton, Gestik, Konzentration, Entspannung, Emotionen, Figuren, Zuhören, Raum und Zeit und viele andere Übungen, bei denen Fantasie und Präzision nebeneinander bestehen müssen.

Für wen ist es geeignet?

Dieser Kurs richtet sich an Jugendliche aus dem Val-de-l’Eyre.

Altersgruppe: 10 bis 16 Jahre

Teilnehmerzahl: 8 bis 12 Jugendliche

Mit wem ?

Dieser Workshop wird von Dounia Bouhajeb geleitet, einer professionellen Regisseurin und Co-Leiterin der Kompanie Le Rat Bleu in Mérignac (33).

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Val de l’Eyre