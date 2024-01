FESTIVAL CINÉMA 22 Quai Sadi Carnot Saint-Dié-des-Vosges, mercredi 17 janvier 2024.

Saint-Dié-des-Vosges Vosges

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : Dimanche 2024-01-17 18:00:00

fin : 2024-01-23 23:00:00

L’Empire fait partie des 450 salles Art et Essai en France participant au Festival Cinéma de Télérama. Pendant une semaine, vous aurez l’occasion de voir ou revoir les meilleurs films de 2023 et cinq films en avant-première, à seulement 4€ la séance avec le Pass. Le Pass est téléchargeable sur le site https://festivals.telerama.fr/ , ou retrouvez-le dans Télérama du 10 et/ou 17 janvier.

A l’affiche : Le Règne Animal ; Le Ciel Rouge ; Chien de la Casse ; Yannick ; L’enlèvement ; Le Procès Goldman ; Linda ; Simple comme Sylvain ; Nostalgia ; The Fabelmans ; Anatomie d’une chute.

En avant-première : The Zone of Interest ; Daaaaaali ; La Ferme des Bertrand.Tout public

4 EUR.

22 Quai Sadi Carnot Cinéma L’Empire

Saint-Dié-des-Vosges 88100 Vosges Grand Est



