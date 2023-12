Choucroute party à la Terrasse St Pol 22 Place Saint-Pol Nogent-le-Rotrou, 16 décembre 2023, Nogent-le-Rotrou.

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 12:00:00

fin : 2023-12-16 21:30:00

Choucroute party le 16 décembre au déjeuner et au dîner à La Terrasse Saint Pol pour le marché de Noël

Sur réservation I 0237521574

Ouvert toute la journée pour un Vin Chaud , chocolat chaud…

On vous attend nombreux !!!.

Choucroute party le 16 décembre au déjeuner et au dîner à La Terrasse Saint Pol pour le marché de Noël

Sur réservation I 0237521574

Ouvert toute la journée pour un Vin Chaud , chocolat chaud…

On vous attend nombreux !!!

Choucroute party le 16 décembre au déjeuner et au dîner à La Terrasse Saint Pol pour le marché de Noël

Sur réservation I 0237521574

Ouvert toute la journée pour un Vin Chaud , chocolat chaud…

On vous attend nombreux !!!

.

22 Place Saint-Pol

Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-08 par OT DU PERCHE