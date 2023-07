Journées Nationales de l’Architecture | Une rénovation en circuit court 22 Place Jean Letellier Caen, 15 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

En 2021, Territoires pionniers fait l’acquisition de son local en rdc d’un immeuble de la Reconstruction à Caen. L’association expérimente aujourd’hui un chantier de rénovation 100% locale et souhaite y intégrer le réemploi de matériaux de construction.

Venez rencontrer Benjamin Le Roux, architecte, les représentants du Plateau Circulaire, plateforme de réemploi, et de Territoires pionniers et échanger sur ce chantier démonstratif et innovant.

Cette visite s’inscrit dans le cadre du programme « Nouveaux regards sur la Reconstruction de Caen » proposé par la Ville de Caen..

2023-10-15 10:30:00 fin : 2023-10-15 12:00:00. .

22 Place Jean Letellier

Caen 14000 Calvados Normandie



In 2021, Territoires Pionniers acquired its ground-floor premises in a Reconstruction building in Caen. The association is now experimenting with a 100% local renovation project, with a view to incorporating the reuse of building materials.

Come and meet Benjamin Le Roux, architect, and representatives of Plateau Circulaire, a reuse platform, and Territoires Pionniers, and exchange views on this innovative demonstration project.

This visit is part of the « Nouveaux regards sur la Reconstruction de Caen » program offered by the City of Caen.

En 2021, Territoires pionniers adquirió sus locales en la planta baja de un edificio de Reconstrucción en Caen. La asociación experimenta ahora un proyecto de renovación 100% local, con vistas a incorporar la reutilización de materiales de construcción.

Venga a conocer a Benjamin Le Roux, arquitecto, y a los representantes de Plateau Circulaire, plataforma de reutilización, y de Territoires Pionniers, y hablemos de este innovador proyecto de demostración.

Esta visita forma parte del programa « Nuevas perspectivas para la reconstrucción de Caen », organizado por el Ayuntamiento de Caen.

Im Jahr 2021 erwirbt Territoires pionniers seine Räumlichkeiten im Erdgeschoss eines Gebäudes aus der Zeit des Wiederaufbaus in Caen. Der Verein experimentiert heute mit einer 100% lokalen Renovierungsbaustelle und möchte dabei die Wiederverwendung von Baumaterialien einbeziehen.

Treffen Sie den Architekten Benjamin Le Roux, die Vertreter der Wiederverwendungsplattform Plateau Circulaire und von Territoires pionniers und tauschen Sie sich über diese demonstrative und innovative Baustelle aus.

Dieser Besuch ist Teil des Programms « Nouveaux regards sur la Reconstruction de Caen » (Neue Blicke auf den Wiederaufbau von Caen), das von der Stadt Caen angeboten wird.

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité