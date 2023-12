Concert Missa Santa Teresa de Frank Hartmann 22 Place François Mitterrand Lisieux Catégories d’Évènement: Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07 15:00:00

fin : 2024-01-07 Concert Missa Santa Teresa de Frank Hartmann, chœur et orgue: La voix est Libre. Cette messe dédiée à Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus se veut aussi un hommage au chant polyphonique corse, au « cauto in paghjella », le chant traditionnel profane à trois voix et par extension toutes pièces, y compris religieuses ayant la même structure. Participation libre.

22 Place François Mitterrand

Lisieux 14100 Calvados Normandie

