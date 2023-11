CONCERT DE NOEL PAR LE CFIM 22 Place du Palais Vic-sur-Seille, 9 décembre 2023, Vic-sur-Seille.

Vic-sur-Seille,Moselle

Concert de Noël à la salle des Carmes par CFIM. Tout public

Samedi 2023-12-09 20:30:00 fin : 2023-12-09 . 0 EUR.

22 Place du Palais Salle des Carmes

Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est



Christmas concert at the Salle des Carmes by CFIM

Concierto de Navidad en la Sala de las Carmes a cargo del CFIM

Weihnachtskonzert im Salle des Carmes von CFIM

Mise à jour le 2023-11-08 par OT DU PAYS SAULNOIS