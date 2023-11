Atelier « apprendre une langue en ligne » à Mondoubleau 22 Place du Marché Mondoubleau, 1 décembre 2023, Mondoubleau.

Mondoubleau,Loir-et-Cher

Atelier pour découvrir les applications et les techniques d’apprentissage de langues.

Mardi 2023-12-05 18:00:00 fin : 2023-12-05 19:00:00. 10 EUR.

22 Place du Marché

Mondoubleau 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Workshop to discover language learning applications and techniques

Taller para descubrir aplicaciones y técnicas de aprendizaje de idiomas

Workshop zum Kennenlernen von Anwendungen und Techniken zum Sprachenlernen

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Collines du Perche