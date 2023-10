Atelier vannerie à Mondoubleau 22 Place du Marché Mondoubleau Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Mondoubleau Atelier vannerie à Mondoubleau 22 Place du Marché Mondoubleau, 11 novembre 2023, Mondoubleau. Mondoubleau,Loir-et-Cher Création d’une mangeoire pour oiseaux en osier.

Samedi 2023-11-11 14:00:00 fin : 2023-11-11 16:00:00. 35 EUR.

22 Place du Marché

Mondoubleau 41170 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire



Creation of a wicker bird feeder Creación de un comedero de mimbre para pájaros Erstellung einer Vogelfutterstelle aus Weidengeflecht

