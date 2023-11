Concert-conférence – Hommage au poète Théodore de Banville et au compositeur Jules Cressonnois 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, 2 décembre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Concert conférence en hommage au poète Théodore de Banville et au compositeur mortagnais Jules Cressonnois, à l’occasion du bicentenaire de leurs naissances.

Par Christophe Maynard, pianiste, professeur au Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison, avec la participation de J.F. Loiseleur des Longchamps, baryton.

Concert conférence organisé par la Maison pour Tous, en partenariat avec la ville de Mortagne-au-Perche..

2023-12-02 18:30:00 fin : 2023-12-02 . .

22, place du Général de Gaulle Salle des fêtes

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Concert-lecture in tribute to the poet Théodore de Banville and the Mortagne composer Jules Cressonnois, to mark the bicentenary of their births.

By Christophe Maynard, pianist, professor at the Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison, with the participation of J.F. Loiseleur des Longchamps, baritone.

Concert-lecture organized by the Maison pour Tous, in partnership with the town of Mortagne-au-Perche.

Concierto y conferencia en homenaje al poeta Théodore de Banville y al compositor mortagnés Jules Cressonnois, con motivo del bicentenario de sus nacimientos.

A cargo de Christophe Maynard, pianista y profesor del Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison, con la participación de J.F. Loiseleur des Longchamps, barítono.

Conferencia-concierto organizada por la Maison pour Tous, en colaboración con la ciudad de Mortagne-au-Perche.

Vortragskonzert zu Ehren des Dichters Théodore de Banville und des Komponisten Jules Cressonnois aus Morges, anlässlich des 200. Jahrestags ihrer Geburt.

Von Christophe Maynard, Pianist, Lehrer am Conservatoire à Rayonnement Régional de Rueil-Malmaison, unter Mitwirkung von J.F. Loiseleur des Longchamps, Bariton.

Vortragskonzert, organisiert von der Maison pour Tous in Partnerschaft mit der Stadt Mortagne-au-Perche.

Mise à jour le 2023-11-23 par OT DE MORTAGNE AU PERCHE