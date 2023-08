Exposition – Carnets de Voyage 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, 16 septembre 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Exposition des 148 carnets réalisés par des jeunes de 6 à 18 ans ayant participé au grand concours Carnets de Voyage 2023.

Annonce des lauréats du concours le 23 septembre à 15h30.

Exposition organisée par Ar[T]amis, visible :

– du lundi au vendredi de 16h à 18h30

– mercredi et week-ends de 11h à 17h30.

22, place du Général de Gaulle Salle des fêtes

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Exhibition of the 148 notebooks created by young people aged 6 to 18 who took part in the Carnets de Voyage 2023 competition.

Announcement of the competition winners on September 23 at 3:30pm.

Exhibition organized by Ar[T]amis, on view :

– monday to Friday, 4pm to 6:30pm

– wednesday and weekends, 11am to 5:30pm

Exposición de los 148 cuadernos creados por jóvenes de 6 a 18 años que participaron en el concurso Carnets de Voyage 2023.

Anuncio de los ganadores del concurso el 23 de septiembre a las 15.30 h.

Exposición organizada por Ar[T]amis:

– de lunes a viernes, de 16.00 a 18.30 h

– miércoles y fines de semana, de 11.00 a 17.30 h

Ausstellung von 148 Carnets, die von Jugendlichen zwischen 6 und 18 Jahren erstellt wurden, die am großen Wettbewerb Carnets de Voyage 2023 teilgenommen haben.

Bekanntgabe der Gewinner des Wettbewerbs am 23. September um 15:30 Uhr.

Von Ar[T]amis organisierte Ausstellung, zu sehen :

– montag bis Freitag von 16:00 bis 18:30 Uhr

– mittwochs und an Wochenenden von 11:00 bis 17:30 Uhr

