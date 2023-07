8ème Académie de Musique Ancienne – Conférence 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, 10 août 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

Conférence – Rubato et « liberté » rythmique Par François Lazarevitch.

2023-08-10 12:15:00 fin : 2023-08-10 . .

22, place du Général de Gaulle Salle des fêtes

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



Lecture – Rubato and rhythmic « freedom » By François Lazarevitch

Conferencia – Rubato y « libertad » rítmica Por François Lazarevitch

Konferenz – Rubato und rhythmische « Freiheit » Von François Lazarevitch

