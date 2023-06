Spectacle – Danses Biélorusses 22, place du Général de Gaulle Mortagne-au-Perche, 21 juin 2023, Mortagne-au-Perche.

Mortagne-au-Perche,Orne

A l’occasion de la fête de la musique, le groupe Chabarok présentera un spectacle de danses Biélorusses. 33 jeunes et 4 musiciens du Palais de la jeunesse de Minsk. Entrée libre..

2023-06-21 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-21 . .

22, place du Général de Gaulle Salle des fêtes

Mortagne-au-Perche 61400 Orne Normandie



To celebrate the Fête de la Musique, the Chabarok group will perform a show of Belarusian dances. 33 young people and 4 musicians from the Minsk Youth Palace. Free admission.

Para celebrar la Fiesta de la Música, el grupo Chabarok ofrecerá un espectáculo de danzas bielorrusas. 33 jóvenes y 4 músicos del Palacio de la Juventud de Minsk. Entrada gratuita.

Anlässlich des Musikfestes wird die Gruppe Chabarok eine Show mit weißrussischen Tänzen aufführen. 33 Jugendliche und 4 Musiker aus dem Jugendpalast in Minsk. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Orne Tourisme