Lourdes,Hautes-Pyrénées

Rendez-vous mardi 13 juin à 18h à la médiathèque de Lourdes pour un session d’information et prévention sur les allergies au pollen.

Présentation du risque allergique aux pollens et de l’application « LivePollen » qui permet d’obtenir, en temps réel, les alertes polliniques précises dans une zone géographique donnée.

Avec Simon Peyret, chef de projet Transition énergétique et écologique de la CA TLP et Dr Jacques Gayraud, allergologue émérite.

Entrée libre et gratuite / sans inscription..

Join us on Tuesday June 13 at 6pm at the Lourdes media library for an information and prevention session on pollen allergies.

Presentation of the pollen allergy risk and the « LivePollen » application, which provides real-time pollen alerts for a given geographical area.

With Simon Peyret, Head of the Energy and Ecological Transition project at CA TLP and Dr. Jacques Gayraud, emeritus allergist.

Free admission / no registration required.

Únase a nosotros el martes 13 de junio a las 18.00 horas en la biblioteca multimedia de Lourdes para una sesión de información y prevención sobre las alergias al polen.

Presentación del riesgo de alergia al polen y de la aplicación « LivePollen », que proporciona alertas polínicas en tiempo real para una zona geográfica determinada.

Con Simon Peyret, responsable del proyecto Energía y Transición Ecológica del CA TLP y el Dr. Jacques Gayraud, alergólogo emérito.

Entrada gratuita / no es necesario inscribirse.

Am Dienstag, dem 13. Juni, findet um 18 Uhr in der Mediathek von Lourdes eine Informations- und Präventionsveranstaltung zum Thema Pollenallergien statt.

Vorstellung des Pollenallergierisikos und der Anwendung « LivePollen », mit der man in Echtzeit genaue Pollenwarnungen für ein bestimmtes geografisches Gebiet erhalten kann.

Mit Simon Peyret, Projektleiter für den energetischen und ökologischen Übergang der CA TLP, und Dr. Jacques Gayraud, emeritierter Allergologe.

Freier Eintritt / keine Anmeldung erforderlich.

