Atelier grainothèque à la Médiathèque de Lourdes 22 place du Champ Commun Lourdes, 10 juin 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

« J’peux pas, j’ai graino » : Rendez-vous samedi 10 juin 2023 à partir de 14h30 pour un nouvel atelier Grainothèque à la Médiathèque de Lourdes !

Le thème du jour :

La musique des plantes

Conférence proposée Jean-Marie Lancou.

Entrée libre et gratuite / sans inscription..

2023-06-10 à 14:30:00 ; fin : 2023-06-10 . .

22 place du Champ Commun LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



« J?peux pas, j?ai graino »: Join us on Saturday, June 10, 2023 from 2:30 p.m. for a new Grainothèque workshop at the Médiathèque de Lourdes!

Today’s theme:

The music of plants

Lecture by Jean-Marie Lancou.

Free admission / no registration required.

« J?peux pas, j?ai graino »: ¡acompáñenos el sábado 10 de junio de 2023 a partir de las 14:30 en un nuevo taller de Grainothèque en la Mediateca de Lourdes!

El tema de hoy:

La música de las plantas

Conferencia de Jean-Marie Lancou.

Entrada gratuita / no es necesario inscribirse.

« J?peux pas, j?ai graino »: Wir treffen uns am Samstag, den 10. Juni 2023 ab 14.30 Uhr zu einem neuen Grainothèque-Workshop in der Mediathek von Lourdes!

Das Thema des Tages :

Die Musik der Pflanzen

Vortrag vorgeschlagen Jean-Marie Lancou.

Freier Eintritt / keine Anmeldung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-02 par OT de Lourdes|CDT65