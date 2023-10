Concert : Mamia Cherif et Lucien Zerrad 22 place des clercs Montélimar, 10 octobre 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Mamia Cherif, au chant, et Lucien Zerrad, à la guitare, oud et chant dans un répertoire éclectique de chanson, jazz, musique du monde..

2023-10-10 19:00:00 fin : 2023-10-10 20:15:00. .

22 place des clercs Librairie galerie Chant Libre

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mamia Cherif, vocals, and Lucien Zerrad, guitar, oud and vocals in an eclectic repertoire of chanson, jazz and world music.

Mamia Cherif, a la voz, y Lucien Zerrad, a la guitarra, el laúd y la voz, interpretan un repertorio ecléctico de chanson, jazz y músicas del mundo.

Mamia Cherif, Gesang, und Lucien Zerrad, Gitarre, Oud und Gesang in einem eklektischen Repertoire aus Chanson, Jazz und Weltmusik.

Mise à jour le 2023-10-09 par Montélimar Tourisme Agglomération