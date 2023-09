7e édition – Nettoyons la Nature 22 Lieu Dit Tachon Bommes, 21 octobre 2023, Bommes.

Bommes,Gironde

Objectif : Nettoyage de la vallée du Ciron en canoë ou à pied, la base nautique de Bommes et le nettoyage des bords de route autour de la commune.

9h00 : Accueil des participations à la halte nautique de Bommes et remise du matériel.

9h30 : Répartition des équipes sur les différents secteurs à nettoyer.

13h30 : Retour des équipes et tri des déchets

13h45 : Apéritif offert par la municipalité de Bommes

14h00 : Pique-nique OU Repas à la Guinguette et fin de l’action

Le kit Nettoyons la nature est fourni par notre partenaire (chasuble, gants, poche poubelle.)

Matériel de navigation fourni (gilet de sauvetage, pagaie et canoë 2 ou 3 places).

Pour la navigation, prévoir une tenue adaptée : K-way, combinaison (selon la météo) ou une tenue de sport et K-way . Chaussures fermées obligatoires.

Ouvert à tous, à partir de 6 ans..

22 Lieu Dit Tachon Base nautique de Bommes

Bommes 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Objective: Clean-up of the Ciron valley by canoe or on foot, the Bommes nautical base and clean-up of the roadsides around the commune.

9:00 am: Participants are welcomed at the Bommes nautical base and given their equipment.

9:30 am: Teams are assigned to the various areas to be cleaned.

1:30 pm: Teams return and sort waste

1:45pm: Aperitif offered by the municipality of Bommes

2:00 pm: Picnic OR meal at the Guinguette and end of the action

The Clean Up Nature kit is provided by our partner (vest, gloves, garbage can liner)

Navigation equipment provided (lifejacket, paddle and 2 or 3-seater canoe).

For boating, bring appropriate clothing: K-way, wetsuit (depending on weather) or sportswear and K-way. Closed shoes mandatory.

Open to all, aged 6 and over.

Objetivo: Limpiar el valle del Ciron en canoa o a pie, el centro náutico de Bommes y los bordes de las carreteras del municipio.

9.00 h: Recepción de los participantes en el centro náutico de Bommes y entrega del material.

9.30 h: Reparto de los equipos en las distintas zonas a limpiar.

13.30 h: Regreso de los equipos y clasificación de los residuos

13h45: Aperitivo ofrecido por el ayuntamiento de Bommes

14.00 h: Picnic O comida en la Guinguette y fin de la acción

El kit Clean Up Nature es proporcionado por nuestro socio (chaleco, guantes, bolsa de basura)

Equipo de navegación proporcionado (chaleco salvavidas, remo y canoa de 2 o 3 plazas).

Para la navegación, traiga ropa adecuada: K-way, traje de neopreno (según el tiempo) o ropa deportiva y K-way. Es obligatorio llevar calzado cerrado.

Abierto a todos, a partir de 6 años.

Ziele: Reinigung des Ciron-Tals mit dem Kanu oder zu Fuß, der Wassersportbasis in Bommes und Reinigung der Straßenränder rund um die Gemeinde.

9.00 Uhr: Empfang der Teilnehmer an der Wassersportstation von Bommes und Übergabe der Ausrüstung.

9:30 Uhr: Verteilung der Teams auf die verschiedenen zu reinigenden Bereiche.

13.30 Uhr: Rückkehr der Teams und Sortieren des Mülls

13.45 Uhr: Aperitif, der von der Gemeinde Bommes angeboten wird

14.00 Uhr: Picknick ODER Essen in der Guinguette und Ende der Aktion

Das Kit « Nettoyons la nature » wird von unserem Partner zur Verfügung gestellt (Leibchen, Handschuhe, Müllbeutel.)

Navigationsmaterial wird zur Verfügung gestellt (Schwimmweste, Paddel und Kanu für 2 oder 3 Personen).

Für die Navigation geeignete Kleidung mitbringen: K-way, Overall (je nach Wetterlage) oder Sportkleidung und K-way . Geschlossene Schuhe sind Pflicht.

Offen für alle ab 6 Jahren.

