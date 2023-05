Concert Franck Morisset 22 Lieu-dit Le Bourg Est, 29 juillet 2023, Sainte-Croix-du-Mont.

Sainte-Croix-du-Mont,Gironde

Le café associatif Babazia à Sainte-Croix-du-Mont vous propose une série de concerts pour la saison 2023 ! Restauration sur place : indienne et asiatique, bio et 100% maison. L’entrée est gratuite

Le 29 juillet de 20h à 23h, retrouvez Franck Morisset, pour du folk américain, pop, jazz, country et bluegrass !.

2023-07-29 à ; fin : 2023-07-29 23:00:00. .

22 Lieu-dit Le Bourg Est Babazia café associatif

Sainte-Croix-du-Mont 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Babazia association café in Sainte-Croix-du-Mont proposes a series of concerts for the 2023 season! Catering on the spot: Indian and Asian, organic and 100% home-made. The entrance is free

On July 29 from 8 to 11 pm, meet Franck Morisset, for American folk, pop, jazz, country and bluegrass!

La asociación Babazia café de Sainte-Croix-du-Mont propone una serie de conciertos para la temporada 2023 Restauración in situ: india y asiática, ecológica y 100% casera. Entrada gratuita

El 29 de julio, de 20:00 a 23:00, conozca a Franck Morisset, para disfrutar del folk americano, pop, jazz, country y bluegrass

Das Vereinscafé Babazia in Sainte-Croix-du-Mont bietet Ihnen eine Reihe von Konzerten für die Saison 2023 an! Verpflegung vor Ort: indisch und asiatisch, biologisch und 100% hausgemacht. Der Eintritt ist kostenlos

Am 29. Juli von 20 bis 23 Uhr treffen Sie Franck Morisset für amerikanischen Folk, Pop, Jazz, Country und Bluegrass!

