Randonnée Mell’POP 22 Grande Rue Melleroy Catégories d’Évènement: Loiret

Melleroy Randonnée Mell’POP 22 Grande Rue Melleroy, 5 novembre 2023, Melleroy. Melleroy,Loiret Mell’POP vous propose une marche de 6 à 7 km à Fontainejean..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . 2 EUR.

22 Grande Rue

Melleroy 45220 Loiret Centre-Val de Loire



Mell’POP offers a 6-7 km walk in Fontainejean. Mell’POP ofrece un paseo de 6-7 km en Fontainejean. Mell’POP bietet Ihnen eine Wanderung von 6 bis 7 km in Fontainejean. Mise à jour le 2023-10-25 par OT 3CBO Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Melleroy Autres Lieu 22 Grande Rue Adresse 22 Grande Rue Ville Melleroy Departement Loiret Lieu Ville 22 Grande Rue Melleroy latitude longitude 47.8942;2.95361

22 Grande Rue Melleroy Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/melleroy/