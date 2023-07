Ateliers bijouterie débutant 22 grande rue Felletin, 24 juin 2023, Felletin.

Felletin,Creuse

Ateliers de fabrication – 3 personnes max

Semainier 3 anneaux : 3h 140 €

Bague rosée or et argent : 2h 95 €

Puces d’oreilles au choix : 2h 95 €

Bague empreinte dentelle : 3h 140 €

Fabriquez en couple vos alliances or ou argent sur devis

Ateliers UPCYCLING : donnez à vos bijoux inutilisés (précieux ou fantaisie) une seconde vie. Fonte, soudure, réparation – 5 personnes max

Réservations : 06 95 90 61 55 ou par mail contact@clairemariesteinmetz.fr.

22 grande rue Atelier Claire-Marie Steinmetz

Felletin 23500 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Fabrication workshops – 3 people max

3-ring weekly set : 3h 140 ?

Gold and silver rosé ring : 2h 95 ?

Choice of ear chips : 2h 95 ?

Lace imprint ring : 3h 140 ?

Make your own gold or silver wedding rings on quotation

UPCYCLING workshops: give your unused jewelry (precious or costume) a second life. Casting, soldering, repairing – 5 people max

Reservations: 06 95 90 61 55 or e-mail contact@clairemariesteinmetz.fr

Talleres de fabricación – 3 personas máximo

Juego semanal de 3 anillos : 3h 140 ?

Anillo rosa de oro y plata : 2h 95 ?

Pendientes a elegir : 2h 95 ?

Anillo con impresión de encaje : 3h 140 ?

Haga sus alianzas de oro o plata en pareja sobre presupuesto

Talleres UPCYCLING: dé una segunda vida a sus joyas (preciosas o de fantasía) en desuso. Fundición, soldadura, reparaciones – 5 personas máx

Reservas: 06 95 90 61 55 o correo electrónico contact@clairemariesteinmetz.fr

Workshops zur Herstellung – 3 Personen max

Wochenkalender mit 3 Ringen: 3h 140?

Rosafarbener Ring aus Gold und Silber: 2h 95?

Ohrstecker nach Wahl: 2h 95 ?

Ring mit Spitzenabdruck: 3h 140?

Stellen Sie als Paar Ihre Trauringe aus Gold oder Silber nach Kostenvoranschlag her

UPCYCLING-Workshops: Geben Sie Ihrem unbenutzten Schmuck (Edel- oder Modeschmuck) ein zweites Leben. Gießen, Löten, Reparieren – max. 5 Personen

Reservierungen: 06 95 90 61 55 oder per E-Mail contact@clairemariesteinmetz.fr

