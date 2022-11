22 ème marché des vins et des produits du terroir Monbazillac Monbazillac Catégories d’évènement: Dordogne

Cet évènement est organisé par les élèves de Bac Pro Technicien Conseil-Vente en Alimentation option Produits Alimentaires et Boissons, les personnels et le domaine viticole « Château La Brie ». Celui-ci vous permet de découvrir et valoriser les vins, bières, cidre et jus de raisin de différents lycées viticoles français. Une cinquantaine de produits viticoles y sera présentée ainsi que des produits alimentaires comme les spécialités à base de canard du domaine de la Peyrouse, des huîtres, du miel… Venez leur rendre visite, et laisser vous guider par les conseils avisés des élèves et de toute l'équipe. Vous pourrez également offrir ou vous offrir des produits de qualité à déposer au pied du sapin. Les vins, bières, cidre et jus de raisin sélectionnés y sont présents. Une pré-commande est également possible. Restauration sur place possible.

