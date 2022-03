22 ème Marché aux fleurs Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Dordogne

22 ème Marché aux fleurs Bergerac, 10 avril 2022, Bergerac. 22 ème Marché aux fleurs Place Gambetta Centre-ville Bergerac

2022-04-10 – 2022-04-10 Place Gambetta Centre-ville

Bergerac Dordogne Le Rotary Club de Bergerac organise, avec la collaboration des Anysetiers du Bergeracois et les Innerweels, le 22ème Marché aux Fleurs dimanche 10 avril 2022 de 8h à 18h place Gambetta.

Tous les bénéfices de cette journée sont destinés à l’Institut Bergonié de Bordeaux.

Une vingtaine de stands seront mis en place par les exposants. Le Rotary installera des stands de roses.

Buvette et restaurant de plein air. Le Rotary Club de Bergerac organise, avec la collaboration des Anysetiers du Bergeracois et les Innerweels, le 22ème Marché aux Fleurs dimanche 10 avril 2022 de 8h à 18h place Gambetta.

Tous les bénéfices de cette journée sont destinés à l’Institut Bergonié de Bordeaux.

Une vingtaine de stands seront mis en place par les exposants. Le Rotary installera des stands de roses.

Buvette et restaurant de plein air. +33 5 53 74 66 66 Le Rotary Club de Bergerac organise, avec la collaboration des Anysetiers du Bergeracois et les Innerweels, le 22ème Marché aux Fleurs dimanche 10 avril 2022 de 8h à 18h place Gambetta.

Tous les bénéfices de cette journée sont destinés à l’Institut Bergonié de Bordeaux.

Une vingtaine de stands seront mis en place par les exposants. Le Rotary installera des stands de roses.

Buvette et restaurant de plein air. Marché aux fleurs Bergerac

Place Gambetta Centre-ville Bergerac

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Place Gambetta Centre-ville Ville Bergerac lieuville Place Gambetta Centre-ville Bergerac Departement Dordogne

Bergerac Bergerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/

22 ème Marché aux fleurs Bergerac 2022-04-10 was last modified: by 22 ème Marché aux fleurs Bergerac Bergerac 10 avril 2022 Bergerac Dordogne

Bergerac Dordogne