22 ème Bourse d’échange auto moto cyclo Le Grand-Pressigny, 15 août 2022, Le Grand-Pressigny.

22 ème Bourse d’échange auto moto cyclo Le Grand-Pressigny

2022-08-15 07:30:00 – 2022-08-15 17:00:00

Le Grand-Pressigny Indre-et-Loire

Bourse d’échange de pièces de cyclomoteurs, motos et voitures anciennes. Exposition de voitures anciennes et tracteurs, exposition et démonstration de moteurs fixes anciens.

Possibilité de restauration et buvette sur place, parking réservé aux véhicules anciens.

a.flattot@laposte.net +33 6 80 13 42 60

Le Grand-Pressigny

