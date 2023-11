Bal des Rencontres de Musiques Traditionnelles 22 d’Auron, Bourges (18), 27 janvier 2024, .

Bal des Rencontres de Musiques Traditionnelles Samedi 27 janvier 2024, 20h00 22 d’Auron, Bourges (18) Gratuit

Le bal traditionnel aura lieu en compagnie des élèves et des enseignants de Conservatoires et d’écoles de musique du Cher et de départements voisins.

Cette collaboration entre les différents établissements sera l’occasion de se retrouver pour une soirée conviviale, pour tous ceux qui souhaitent danser ou assister au bal !

22 d’Auron, Bourges (18) 22, Rue Henri Sellier

2024-01-27T20:00:00+01:00 – 2024-01-28T00:00:00+01:00

baltrad balfolk