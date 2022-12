Bal traditionnel des Rencontres de Musiques Traditionnelles 22 d’Auron, Bourges (18)

Gratuit

organisé par Conservatoire de Bourges 22 d’Auron, Bourges (18) 22, Rue Henri Sellier 22 d’Auron, 18000 Bourges, France [{« link »: « mailto:inscription.rmt.bourges@gmail.com »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/39996 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Le bal traditionnel aura lieu le samedi soir, en compagnie des élèves et professeur des conservatoires de Bourges, Vierzon, Issoudun, Argenton-sur-Creuse, Châteauroux, Montluçon et Nevers. Un atelier danse aura lieu le jour même, de 16h à 19h au Conservatoire avec Hugues Rivière pour préparer le bal. Atelier gratuit, inscription obligatoire à l’adresse *inscription.rmt.bourges@gmail.com* source : événement Bal traditionnel des Rencontres de Musiques Traditionnelles publié sur AgendaTrad

